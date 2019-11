© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti tra le strade del quartiere, nella periferia orientale di Napoli. Negli ultimi giorni sono numerose le micro-discariche di «monnezza» che si contano a ridosso dei cassonetti. A determinarle non è solo il mancato prelievo del materiale da parte dell'azienda comunale ma anche e soprattutto il mancato rispetto delle modalità e degli orari per il conferimento dei rifiuti da parte dei residenti e dei commercianti.Nel centro storico del quartiere di Napoli Est sono diverse le zone in cui si registrano sversamenti abusivi. La maggior parte dei rifiuti viene accumulata nei cassonetti dell'indifferenziata, in molti casi già riempiti in tarda mattinata. Avviene in via Luigi Piscettaro, in via Luigi Franciosa e in piazza Egizio Sandomenico dove sono accumulati i rifiuti dei commercianti e dei venditori ambulanti della zona. Situazione simile lungo viale Margherita dove, accanto ai bidoni della differenziata, ci sono suppellettili e sacchetti non smaltiti regolarmente.La circostanza più critica si verifica all'ingresso dell'impianto sportivo comunale di via Ulisse Prota Giurleo: qui sono stati sversati mobili e altri materiali accatastati nei giorni scorsi ma non ancora recuperati. Il disagio peggiore riguarda altri punti in cui sono stati scaricati rifiuti organici che generano cattivi odori. Accade in via Angelo Camillo De Meis e in Isidoro Fuortes. Evidente l'inciviltà dei residenti e di persone che provengono dai comuni limitrofi. Pesa il difficile controllo del territorio per la mancanza di un numero adeguato di uomini in divisa.