Napoli, nuova segnaletica per via Mario Palermo a Ponticelli: ma restano le buche

Curve, incroci e dissesti rendono da tempo molto pericoloso il traffico veicolare in via Mario Palermo, asse di primaria importanza di Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Dopo numerosi incidenti registrati nel corso degli ultimi anni si interviene con una nuova disciplina viabilistica volta a risolvere alcune situazioni di grave pericolo per chi è alle guida così come per i pedoni e per chi abita a ridosso della strada.Via Mario Palermo, realizzata negli anni post terremoto, è interessata da un traffico continuo di mezzi pesanti , e non solo. A renderla particolarmente pericolosa non sono soltanto le diverse curve ma anche i cambi di quota continui (salite e discese) e le intersezioni con le strade secondarie. A ciò si aggiungono l'evidente usura della carreggiata e la velocità con la quale i veicoli impegnano l'asse.Le nuove misure sono nate dal lavoro congiunto del servizio 'Viabilità e traffico' e degli uffici della VI municipalità del Comune di Napoli e messe nero su bianco in una ordinanza dirigenziale molto dettagliata che prevede «in via sperimentale [...] l'apposizione di una segnaletica stradale di tipo ordinaria e complementare». Si tratta di risposte urgenti e indispensabili alla sicurezza nelle manovre di svolta nelle numerose intersezioni «nelle more di procedere con interventi di tipo infrastrutturali ritenuti più incisivi per quanto attiene la sicurezza stradale», come, ad esempio, del completo rifacimento del manto della carreggiata che oggi presenta numerose «buche», ovvero importanti dissesti stradali. A memoria di chi abita a ridosso, questa strada non è mai stata interessata da interventi strutturali. 1 milione e 112mila euro era la cifra prevista da un progetto del Comune di Napoli per la riqualificazione e l’arredo urbano dell’intero tratto.Cosa cambierà. Il tratto di via Mario Palermo interessato dalla nuova disciplina è quello compreso tra la rotatoria di via Argine/motorizzazione e via Commissario Ammaturo, la strada su cui insiste il commissariato di Polizia di Stato di Ponticelli. Su entrambe le carreggiate si prevede un limite di velocità di trenta chilometri orari e il divieto di sosta su entrambi i lati. Saranno realizzate sette aree per l'attraversamento dei pedoni. Oltre al rifacimento delle strisce di carreggiata saranno installati diversi rallentatori di velocità del tipo acustico ed ottico. Altresì l'ordinanza prevede la razionalizzazione del sistema di circolazione dei veicoli all’intersezione con le strade secondarie: via strada comunale Tierzo (cimitero), via Clemente Maglietta (liceo) e via comunale Maranda, via Masseria Molisso (case popolari) e via Commissario Ammaturo, ovvero i tratti più delicati e in cui si sono verificati numerosi incidenti. Il dispositivo entrerà in vigore il giorno successivo alla installazione della segnaletica.Si tratta di una prima risposta dopo le numerose denunce dei residenti. Agendo sulla sola viabilità e segnaletica, tale dispositivo non prevede la realizzazione delle rotatorie auspicata dagli amministratori municipali: in effetti, l'attuale configurazione della strada richiederebbe interventi alquanto invasivi e costosi per la realizzazione delle "rotonde", come la demolizione di parte ampio spartitraffico centrale e la conseguente riconfigurazione delle corsie in prossimità degli incroci. Un vecchio progetto del Comune di Napoli prevedeva la realizzazione di delle rotatorie negli incroci con via Botteghelle e via Brecce: parliamo di un tratto di via Mario Palermo che non ricade nell’ordinanza sopradescritta.La possibilità di installare autovelox per il controllo della velocità resta una proposta di alcuni cittadini che abitano a ridosso i quali lamentano un forte inquinamento acustico, anche di notte, e restano convinti della necessità di controlli da parte degli organi di polizia per beccare chi sfreccia continuamente. Sarà importante guardare a quanto prevede il progetto di realizzazione del BRT, Bus Rapid Transit, per conoscere il destino di via Mario Palermo la cui piena riqualificazione è necessaria anche per evitare i continui allagamenti della carreggiata. Basta “toppe” di asfalto per le continue buche, sperano i residenti.