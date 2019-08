Ponticelli invasa dai rifiuti, montagne di ingombranti in strada

Lunedì 5 Agosto 2019, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 15:06

Cassonetti già pieni in mattinata e qualsiasi tipo di rifiuto sversato a terra. É la difficile situazione che si registra in molte strade di Ponticelli, nella periferia est della città. Non solo sacchetti di rifiuti non differenziati ma anche diversi quintali di ingombranti: elettrodomestici, mobili, scarti edili e tanto altro ancora.Inqualificabile inciviltà evidente anche nel cuore del quartiere di Napoli Est. In piazza Egizio Sandomenico e in piazza Michele De Iorio gli ingombranti sono ordinariamente sversati a ridosso dei cassonetti. Nei bidoni dell'indifferenziata ai piedi del palazzo del municipio qualcuno ha gettato addirittura dei pezzi di cartongesso.La mancata raccolta differenziata di commercianti e residenti crea una vera e propria emergenza continua. L’Asìa - municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa del prelievo dei rifiuti - è intervenuta in alcune strade ma il lavoro è stato vanificato dalla mano di incivili e delinquenti. Gli operatori hanno ripulito la discarica che si era creata in via Gino Alfani, a due passi dal corso principale del quartiere: qui i commercianti, specie gli ambulanti, sversano ogni tipo di rifiuto senza differenziare i materiali. A pochi metri dai bidoni c’è ancora la carcassa della motocicletta incendiata diverse settimane fa: nessuno ha provveduto al recupero del materiale speciale. Via Vicinale Lettieri è il punto più critico: una distesa di sacchetti lunga una decina di metri cui si aggiunge il materiale sversato a qualsiasi ora. Per questo sito è necessaria una vera e propria bonifica con l’ausilio di mezzi pesanti.Il degrado diventa purtroppo ordinario. Il decoro, invece, è un miraggio. A preoccupare è la situazione igienico-sanitaria specie nei punti in cui gli ambulanti e i residenti stessi mischiano i rifiuti organici con altro materiale. Come capita in via Luigi Crisconio, nella zona ‘San Rocco’, oppure in via Luigi Piscettaro. Sono numerose le zone in cui si sversa illecitamente a qualsiasi ora.Una corsa contro il tempo per ripristinare il decoro. Il quartiere Ponticelli si prepara ad accogliere migliaia di persone in vista della festa religiosa della Madonna della Neve. Una pessima accoglienza ai tanti cittadini originari del quartiere che tornano per rinnovare la devozione ma anche un pugno allo stomaco per chi vive quotidianamente il quartiere.