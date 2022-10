Napoli, 30enne di Arezzo accoltellato al corso Malta: «Volevano rapinarmi»

Subito dopo la mezzanotte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’ospedale Villa Betania di Ponticelli per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio. Poco prima un 30enne di Arezzo si era presentato nel pronto soccorso ferito alla mano e al braccio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo mentre si trovava a Corso Malta sarebbe stato avvicinato da tre persone che in un tentativo di rapina lo aggredivano con una lama.

Il 30enne è stato dimesso e ne avrà per 5 giorni per «ferita arma bianca mano sx ed avambraccio sx». Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Poggioreale per verificare l’esatta dinamica degli eventi.