Napoli, rogo doloso nel parco De Simone a Ponticelli: ​corsa contro il tempo per la manutenzione

Ancora un incendio doloso nel parco comunale Sergio De Simone a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri le fiamme hanno bruciato diversi metri quadrati del verde ormai da tempo non curato. È il terzo episodio in pochi giorni. In due casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l'estensione delle fiamme che avrebbero potuto coinvolgere anche gli alberi ad alto fusto. La zona del parco interessata dal rogo è quella a ridosso della biblioteca comunale e delle abitazioni.Impossibile capire se si tratta di un gioco di ragazzini o se c’è la mano di qualche malintenzionato stanco di attendere gli interventi di manutenzione. Il parco - che insiste nel cuore del quartiere di Napoli Est - è in condizioni di abbandono da diversi mesi. Tranne le aiuole ripulite da un volontario nel corso delle ultime settimane, la parte restate nel “polmone verde” versa in condizioni di degrado. Aiuole e vialetti sono ormai impraticabili per l’erba cresciuta in modo selvaggio. Diverse panchine in muratura sono state distrutte così come diversi metri della recinzione in ferro sono stati letteralmente abbattuti. Non va meglio per la pulizia con rifiuti un po’ ovunque e fango che insiste lungo il viale. Impianto d’illuminazione e d’irrigazione fuori uso da anni. Fontane installate e scomparse poco tempo dopo. Cestini inesistenti. Nonostante il degrado la struttura è frequentata: si accede anche quando i cancelli sono sbarrati grazie ai varchi aperti nella recinzione. Ci si muove tra continui pericoli tra dissesti nelle caditoie e materiali in ferro penzolanti.Il parco De Simone è di competenza della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio). Da tempo l’ente di prossimità non ha risorse e uomini per intervenire nella manutenzione del verde dell’intero territorio municipale. Qualcosa si sta sbloccando in queste ore: il nodo da scogliere riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione per i giardinieri e per il personale che si occupa della sorveglianza dei parchi, tra cui anche questo di Ponticelli.Nei prossimi giorni si dovrebbe intervenire in diversi parchi di competenza municipale attraverso una squadra di operai della Napoli Servizi, azienda municipalizzata del Comune di Napoli, che dovrebbe recuperare proprio l’enorme spazio verde del De Simone. Una impresa privata dovrebbe essere coinvolta per il recupero delle altre strutture a Barra e a San Giovanni a Teduccio. Resta comunque decisiva una programmazione nel lungo periodo per conoscere il destino di parchi chiusi al pubblico da anni e per i quali occorrono risorse importanti per il pieno recupero.