Ponticelli, si corre tra i pericoli: sos dagli atleti per la pista della «villetta»

Si cammina e si corre tra i pericoli. É l'esperienza quotidiana di centinaia di persone che frequentano la pista che circonda il parco comunale fratelli De Filippo a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli.

L'abbandono è evidente nell'usura dell'intero percorso utilizzato da professionisti così da come numerosi atleti amatoriali ma anche da giovani, e meno giovani, che passeggiano per la necessità di praticare una attività sportiva leggera e salutare. Qui arrivano persone non solo dai quartieri di Napoli Est ma anche dai comuni confinanti come Volla, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio a Cremano, eccetera. Anche diverse associazioni sportive scelgono la pista attorno alla villa comunale di Ponticelli per gli allenamenti dei propri iscritti. Ad attirarli è il percorso di oltre un chilometro e mezzo, con quote diverse, con un tratto in salita/discesa lungo via Luca Pacioli. Non da meno la possibilità di facile parcheggio per chi non risiede nel quartiere.

La pista oggi è totalmente usurata come evidente nei numerosi dissesti presenti sul manto. L'asfalto si presenta in più punti sollevato a causa delle radici dei possenti alberi ad alto fusto posizionati a ridosso della recinzione del parco. I danni riguardano anche il marciapiede adiacente. Ciò avviene in particolare lungo viale Luigi Califano. A rendere ancora più difficile il normale utilizzo della pista è la presenza di diversi dislivelli in prossimità di tombini e caditoie. Una condizione di mancata sicurezza per tanti, specie per coloro che procedono a un ritmo accelerato durante l'attività fisica.

Che sia necessario intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria lo sanno bene i numerosi podisti che frequentano il posto quotidianamente, come Francesco Diana, atleta dell'associazione sportiva dilettantistica Amatori Vesuvio, una realtà molto conosciuta in Campania. Diana racconta che la pista fu realizzata nel 2005 e da allora non è mai stata fatta manutenzione. La stessa targa con cui si intitolò il percorso ad Aldo Parlati è quasi del tutto cancellata, così come la segnaletica sul percorso che indica la direzione e le distanze percorse.



A preoccupare maggiormente Diana e i suoi amici è la sicurezza: l'atleta ha registrato diversi incidenti, ovvero cadute che hanno coinvolto lui in prima persona in due occasioni e tanti altri atleti a causa dei dissesti. Tutto è da collegare all'incuria che caratterizza il circuito all'aperto. Quello che per anni è stato un fiore all'occhiello della periferia orientale ora è l'ennesimo spazio sportivo all'aperto da riqualificare e rilanciare. Difatti non esiste un vero e proprio «tappeto» per podisti.

«Purtroppo ancora una volta si deve constatare la mancata attenzione dell'amministrazione comunale sulle aree a verde e in particolar modo sulla manutenzione delle essenze arboree presenti all'esterno del parco De Filippo di Ponticelli dove le radici degli alberi hanno, in più punti, creato una apertura del manto stradale sia sulla pista podistica sia sui marciapiedi che delimitano il perimetro del parco provocando numerose cadute» denuncia il consigliere della VI municipalità Generoso Olivieri (Partito Democratico). «Numerose sono le lamentele che mi sono giunte da chi frequenta quotidianamente il parco: spero vivamente che si ascolti una volta tanto la voce di una periferia che si sente sempre più abbandonata a se stessa» sottolinea il consigliere di Napoli Est.

Molto da fare anche per la riqualificazione del parco di proprietà del Comune di Napoli. Oltre l'area assegnata all'Asl Napoli 1 e destinata a orto sociale c'è una buona parte della struttura pubblica inutilizzata da anni e nel pieno degrado. In passato diverse realtà associative hanno chiesto l'affido delle aree verdi, progetti poi bloccati. Difatti il parco resta negato ai più, così come l'area destinata ai cani i cui lavori sono stati ultimati nel 2018 ma non è ancora stata inaugurata e l'area giochi per bambini chiusa dal periodo natalizio a causa di un albero caduto per il maltempo.

