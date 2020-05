Napoli Est, dopo mesi di denunce si interviene per ripulire le caditoie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caditoie liberate e carcassa di veicolo rimossa. Si muove qualcosa in viale Walt Disney a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Dopo la denuncia pubblica , che faceva seguito a numerose segnalazioni dei residenti senza riscontri, nelle ultime ore si è proceduto a una prima pulizia della zona a ridosso del rione Incis.Una squadra di operatori è intervenuta in mattinata per disotturare caditoie e pozzetti. La mancanza di interventi aveva reso impossibile il regolare deflusso delle acque piovane causando continui allagamenti della carreggiata. Il materiale recuperato dalle fogne è ora depositato in un grande “sacco” bianco depositato ai lati della strada in attesa di un successivo recupero. Ci sono ancora altre caditoie da liberare.Per ora il verde lungo la strada non è stato interessato da alcun intervento. In questo periodo di crisi sanitaria risulta difficile organizzare le squadre di giardinieri per le operazioni di pulizia. C'è da sottolineare la cronica carenza di personale e mezzi per far fronte alla manutenzione di aiuole, cortili di scuole e parchi non solo nella periferia orientale ma in tutta la città. Recuperata la carcassa di un'automobile fatta a pezzi, resta invece da recuperare quella del secondo veicolo, il motorino dato alle fiamme e “nascosto” dietro le fioriere nei pressi dell'ingresso dell'impianto sportivo.Sulla necessità di ulteriori interventi di pulizia interviene Salvatore Palantra, presidente del comitato civico 'Porchiano bene comune', il quale provvederà a segnalare ai vari organi competenti le diverse circostanze da risolvere. Soddisfazione dei residenti che però sperano nella costanza della manutenzione per assicurare igiene e decoro.