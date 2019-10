Venerdì 4 Ottobre 2019, 13:38

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso in via Crisconio un uomo e due donne che avevano appena terminato uno scambio droga-soldi. I tre sono stati bloccati e controllati; una delle due donne è stata trovata in possesso di 300 grammi di hashish già confezionato, mentre l’uomo aveva con sè la somma di 520 euro ed una chiave che ha aperto un sottoscala dove sono stati rinvenuti 900 grammi di hashish.L’uomo, Ciro Cotugno, 45enne noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna trovata in possesso dell’hashish, C.R., 63enne con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio; I.S., di 37 anni, è stata denunciata per lo stesso reato.