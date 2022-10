Ponticelli, sorpreso con droga a bordo di un’auto rubata: arrestato

Gli agenti del Commissariato Ponticelli nel transitare in via De Meis hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.



Ne è nato un breve inseguimento fino a quando, dopo pochi metri, il conducente ha abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi ma i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 61 bustine contenenti circa 10 grammi di cocaina e 89 euro.



Inoltre, gli agenti hanno accertato che il veicolo su cui viaggiava era stato rubato lo scorso agosto.

G.T., 73enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione.