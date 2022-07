Pontile abusivo per l'ormeggio, blitz a Mergellina e al molo Luise

La verifica sulla regolarità degli ormeggi è scattata a Mergellina e al molo Luise. In azione i poliziotti e la guardia costiera impegnati a contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno accertato che era stato allestito un pontile completamente abusivo utilizzato per far attraccare una imbarcazione da diporto, nonché un gazebo utilizzato come base logistica per l'attività non autorizzata.

Due napoletani, di 51 e 63 anni, sono stati denunciati per «deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni o edifici» e, secondo quanto previsto dal codice della navigazione, per occupazione abusiva di 88 metri quadrati sottratti al demanio.