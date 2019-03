Pony al pascolo negli scavi archeologici di Liternum, la foto è virale

Lunedì 18 Marzo 2019, 17:20

Giugliano. Un pony che in traquillità pascola sereno: è questa la fotografia che gira in rete. Fin qui nulla di strano, ma se il luogo dove il cavallo gironzola è un parco archeologico risalente al 194 a.C. il tutto cambia. E' quanto successo negli scavi di Liternum che si trovano a Lago Patria, frazione del Comune di Giugliano, area di proprietà della Città Metropolitana e assegnato alla gestione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo sito archeologico è legato alla figura di Publio Cornelio Scipione detto l'Africano, politico e generale romano famoso per aver sconfitto Annibale nella battaglia di Zama in Africa, da cui deriva il suo soprannome.E proprio Scipione scelse Liternum come luogo di esilio volontario da Roma negli ultimi anni della sua vita. E qui si narra che lo storico generale romano avrebbe ordinato, prima di morire, che la frase "Ingrata patria non avrai le mie ossa", da cui deriverebbe il toponimo di Patria, venisse incisa sulla sua lapide. Intanto nell'area circondata da alcuni fabbricati abusivi e che dovrebbero essere abbattuti, c'è anche posto per il pony che può pascolare nell'area del sito archeologico. Immediatamente sono partiti i controlli da parte del Comune, con i vigili urbani, della Città Metropolitana e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.