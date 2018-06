Ponza, giovane turista napoletana si ferisce precipitando lungo un sentiero roccioso

Sabato 23 Giugno 2018, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 20:19

Precipita poco prima di mezzanotte, con un volo di circa 35 metri, in fondo ad un sentiero impervio di collegamento con la scogliera denominata “Parata Scotti” a Ponza, riportando traumi agli arti che la immobilizzano impedendole di risalire lungo lo stesso sentiero. Protagonista del drammatico incidente, che per un vero miracolo non si è trasformato in tragedia, è stata una turista napoletana di 31 anni, in vacanza sull’isola con la famiglia.E’ stata soccorsa non senza difficoltà per i numerosi scogli che affioravano dal fondale - dopo aver segnalato l’incidente alla madre, che a sua volta ha avvertito la Guardia Costiera - dagli operatori sanitari del 118 imbarcati sul guardacoste GC L21. Due militari si sono tuffati in acqua con una barella spinale, ma è stato necessario l’intervento anche di altri due colleghi di un secondo guardacoste, il GCA80, che hanno raggiunto a nuoto la ragazza infortunata trasferendola a bordo del primo guardacoste, sul quale attendeva il personale medico. Sbarcata a tarda notte al porto di Ponza, la giovane turista partenopea è stata medicata presso il poliambulatorio dell’isola e più tardi elitrasportata presso l’ospedale Goretti di Latina per ulteriori accertamenti.