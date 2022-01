Pop-it, sequestrate mille confezioni di giocattoli pericolosi per i bambini a Napoli

Giocattoli non a norma sono stati sequestrati dalla polizia locale in alcuni esercizi commerciali, nella zona orientale di Napoli. In particolare sono state sequestrate circa mille confezioni dei pop-it - tavola giocattolo colorata con pallini - realizzate in difformità dalle normative europee.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Sventato il commercio illegale di fuochi d'artificio altamente... IL SEQUESTRO Maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali tra Napoli e... IL CASO Salerno, sequestrate 57 tonnellate di pellet: erano prive di...

I prodotti sono stati sottoposti ad analisi per valutarne la composizione chimica del materiale e dei coloranti in assenza della certificazione del marchio Ce oltre alla valutazione della pericolosità per l'uso da parte dei bambini. Per gli esercenti scattata una multa.