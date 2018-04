«Adotta una strada», Poppella curerà via Arena alla Sanità

Giovedì 12 Aprile 2018, 16:44

È stata sottoscritta oggi la convenzione per l'affidamento alla società «Poppella» di un tratto di via Arena alla Sanità che prevede l'inserimento di un'isola pedonale sul versante destro della carreggiata con nuovi elementi di arredo quali panchine in ferro e legno, l'integrazione e la piantumazione di nuove essenze arboree, interventi di riqualificazione delle attuali pavimentazioni, adeguamento della segnaletica orizzontale, e la manutenzione ordinaria di tutta l'area. La convenzione rientra tra gli interventi di riqualificazione partecipata e cura degli spazi urbani ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015, «Adotta una strada». La convenzione avrà durata di 3 anni rinnovabili. «Tali proposte - dichiara l'assessore all'Urbanistica e ai Beni comuni, Carmine Piscopo - insieme con le altre già approvate e in fase di cantiere, confermano la volontà dei cittadini di partecipare direttamente alla progettazione, alla manutenzione e alla cura degli spazi urbani, garantendo un miglioramento complessivo della qualità urbana».