Napoli, Poppella regala 2700 fiocchi di neve all'Ospedale Cotugno

La solidarietà di Ciro Poppella non si ferma.Un atto importante da parte dell'imprenditore napoletano che non ha dimenticato chi da due mesi sta lottando in prima linea contro il Coronavirus. Ciro Poppella è andato personalmente all'ospedale per consegnare 2700 Fiocchi di neve ai medici e agli infermieri.. Ciro Poppella ha dichiarato: «Sono onorato di regalare un piccolo sorriso a chi durante questa pandemia non si è mai fermato. Facciamo parte tutti di un'unica grande squadra».