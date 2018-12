CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Dicembre 2018, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 08:47

Amara la vita dei libri. Tra pochi giorni, l’11 dicembre, scadrà il bando per l’acquisto degli storici locali dell’ex libreria Guida a Port’Alba. È la quarta asta dal 15 marzo del 2013, giorno in cui l’antico nervo della cultura napoletana dichiarò fallimento e abbassò le saracinesche. Da allora tutte le gare sono andate deserte. Qualcosa, però, stavolta si sta muovendo: i libri potrebbero trasformarsi in vestiti, jeans e maglioni. «I dirigenti marketing di un notissimo marchio di abbigliamento giovanile interessato all’immobile – spiega Diego Guida, editore napoletano e membro della storica famiglia dei librai partenopei – mi hanno contattato chiedendomi disponibilità ad allestire una nuova “Saletta Rossa”, ad uso culturale, nei locali dell’ex libreria, nel contesto di uno store di vestiti. Hanno già svolto delle indagini di mercato e contatarro quanta gente passa sui marciapiedi di Port’Alba in funzione degli orari del giorno». L’interesse, insomma, è concreto.