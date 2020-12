Port'Alba, notti di paura: raid nell'ex Saletta Rossa, librerie e bar nel mirino

Raid quotidiani nei luoghi di cultura, da Port'Alba a via Croce, da Banchi Nuovi a San Giovanni Maggiore in Pignatelli. Nelle sere di pandemia, col buio e il deserto che cala causa coprifuoco Covid, librerie e locali vengono presi di mira da bande di scassinatori seriali. Gli ultimi due episodi, in ordine cronologico, risalgono alla notte di domenica, e riguardano la Saletta Rossa (gli 850 mq ex Guida, in attesa di restyling e Bene dello Stato), e il bar musicale di Pino De Stasio affacciato sul campanile di Santa Chiara. Librai e negozianti chiedono «più controlli» in strade che fino a un anno fa straripavano fino a tardi di turisti sorridenti e giovani della movida, e che oggi sono, né più né meno, terra di nessuno. Tanto che i librai di Port'Alba, cui è stato concesso di restare aperti in zona rossa, hanno chiuso bottega già intorno alle 18.

Furti e scassi non risparmiano quasi nessun mercante di cultura in centro storico, negli ultimi mesi. Le indagini chiariranno se si tratti di una regia organizzata o di atti isolati, ma gli episodi sono così tanti che di sicuro costituiscono un segnale dell'aumento della disoccupazione e della criminalità causato dai colpi inferti dal virus all'economia di strada. La pandemia, insomma, ha innescato un effetto domino il cui risultato è un ritorno al passato pre-boom turistico, in cui il centro era spesso teatro di razzie. «Hanno distrutto la saldatura del lucchetto e ci hanno fatto visita racconta Francesca Mazzei, una delle socie di Saletta Rossa srl I locali sono al momento un cantiere, e sono stati già svuotati. Non hanno rubato nulla. Un po' di spavento c'è, ma non siamo stati gli unici a subire atti criminali nell'ultimo periodo. Serve che nelle ore notturne aumenti la vigilanza sul territorio, specialmente ora che le restrizioni da Covid svuotano le strade. Per quanto riguarda il restyling dei locali, a gennaio presenteremo il progetto alla Sovrintendenza. La pandemia, purtroppo, ha rallentato le operazioni. Ma non ci arrendiamo, né ai delinquenti né al virus». «I carabinieri indagano spiega Pino De Stasio, consigliere municipale e titolare del bar tra via Croce e via San Sebastiano È stato un brutto colpo alla riapertura. Hanno distrutto la saracinesca intorno alle 4, anche se non hanno rubato nulla. Episodi di questo genere aumentano spaventosamente a Banchi Nuovi, San Giovanni Maggiore, Port'Alba. Una serie di reati spesso taciuti. È un segnale preoccupante: la miseria e il disagio sociale portati dalla pandemia stanno incidendo tanto, fino a confondersi con episodi di criminalità più organizzata».

La preoccupazione e le vie deserte hanno determinato chiusure anticipate a Port'Alba nelle ultime settimane. «A noi librai è stato concesso di restare aperti racconta Pasquale Langella Eppure tanti hanno anticipato la chiusura alle 18: avevamo la sensazione che restare aperti nelle vie spopolate fosse rischioso. Una volta spente le nostre insegne, cala il buio totale. Serve più presenza delle forze dell'ordine». «A settembre ci hanno rotto la serratura, ma l'allarme li ha bloccati racconta Giancarlo Piacci, uno dei responsabili di Ubik in via Croce A giudicare dal fatto che non siano riusciti a portare a termine il furto, crediamo si tratti delinquenti occasionali, ma non abbiamo certezze». «A luglio ho subito un'effrazione a Mezzocannone spiega Raimondo Di Maio di Dante&Descartes hanno aperto con una chiave universale e hanno preso 350 euro. Fortunatamente non hanno toccato alcuni libri rari, ma hanno mandato tutto all'aria in negozio, comprese cose importanti come le lettere di Mazzacurati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA