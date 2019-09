Giovedì 19 Settembre 2019, 13:00

Un cittadino nel bacolese ha ben pensato di portare il proprio cane a passeggio, ma di non raccogliere i suoi bisogni in strada. Una decisione presa nel momento in cui si è girato intorno e non ha trovato nessuno che lo guardasse. Pensava quindi di averla fatta franca, ma non ha notato che al di sopra della sua testa ci fosse una telecamera di sorveglianza installata dal Comune di Bacoli. Di conseguenza è stato rintracciato l'uomo, con multa ratificata per lui. Il sindaco Josi Della Ragione sull'accaduto: "La prossima volta, ne sono certo, ci penserà due volte prima di sporcare la città".