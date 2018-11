Porta Capuana, rimossa la scultura «Cuore» abbandonata sulla torre

Lunedì 19 Novembre 2018, 19:04

“Cuore”, la grande scultura raffigurante un muscolo cardiaco composta da 27 pixel rossi, non capeggia più su una delle due torri di Porta Capuana. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, preoccupati dalla stabilità della struttura, resa precaria dai forti venti che hanno soffiato sulla città nelle ultime settimane, cui ha fatto seguito la richiesta di rimozione recapitata alla Sopraintendenza ai Beni Architettonici di Napoli da parte del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, stamattina l’opera è stata tirata giù grazie all’intervento di una gru.L’istallazione era stata fissata sulla torre nel maggio 2017 in occasione di #CuoreDiNapoli, un evento ideato e realizzato dal corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune, la Municipalità 4 – che accorpa i quartieri di S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale – e alcune associazioni e privati che agiscono sul territorio. Terminata la kermesse, la scultura avrebbe dovuto essere smontata, ma invece era stata praticamente abbandonata. E dopo la tempesta di pioggia e vento abbattutasi su Napoli lo scorso 27 ottobre, molti residenti si erano chiesti se la struttura avesse resistito a ulteriori sollecitazioni dovute al maltempo e se non fosse stato il caso di rimuoverla. Dubbi di cui si era fatto carico il consigliere Borrelli, che non aveva avuto risposte dalla Soprintendenza, almeno fino a martedì scorso. Una settimana dopo, “Cuore” è stato finalmente rimosso.«Ringraziamo per la celerità dei lavori dopo le nostre segnalazioni – afferma Borrelli in una nota –. Porta Capuana è un monumento storico e come tale va curato evitando esposizioni a possibili incidenti che ne corromperebbero lo stato e la presenza di istallazioni temporanee che restano invece molto di più rispetto ai tempi prestabiliti e che possono diventare anche pericolose». Poi conclude, sottolineando il valore che la vigilanza dei residenti ha avuto nella vicenda: «Si coglie l’occasione anche per evidenziare l’importanza dell'utilissima sorveglianza da parte di molti cittadini sui siti storici. È bene che si abbia cura, tutti, del loro stato in un senso civico comune segnalando eventuali abusi e pericoli».