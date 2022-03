Porta Capuana, sorpreso con un coltello dalla polizia: denunciato 25enne

Giovedì sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Porta Capuana hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e fermato il giovane che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 cm.

APPROFONDIMENTI L'INSEGUIMENTO Pianura, non si ferma all'alt e fugge: arrestato 29enne dopo un... I CONTROLLI Controlli a Frattaminore: identificate 43 persone, una multa I CONTROLLI Napoli, area pedonale del San Carlo: carri gru e municipale in azione...

L’uomo, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, gli operatori gli hanno notificato un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, emesso dal Questore di Napoli lo scorso 14 dicembre, poiché nel settembre del 2020 l’uomo era stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo essere stato sorpreso con un coltello da cucina della lunghezza di 33 cm nei pressi di un locale di via Foria e, poche ore dopo nella stessa serata, il 25enne era stato sorpreso nuovamente all’esterno del locale con una pistola replica con il tappo rosso provocando la fuga dei clienti seduti ai tavoli esterni.

Tale provvedimento prevede il divieto, per un anno, di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nell’area del Comune di Napoli in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.