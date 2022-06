Napoli, a Porta Nolana denunciato sorvegliato speciale, girava in strada a piede libero

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo in via Lavinaio hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato, identificandolo per un 46enne napoletano attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli e con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 6. I carabinieri hanno fatto scattare la denuncia per violazione degli obblighi inerenti alla misura.