Mercoledì 28 Novembre 2018, 15:23

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Emanuele Chiatto, 22enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine. Chiatto è stato inseguito dai militari perché percorreva, alla guida del proprio scooter, a velocità elevata, via Separiello. Fermato, il giovane è risultato sprovvisto di patente e copertura assicurativa; perquisito, inoltre, è stato trovato con 5 dosi di cocaina nella tasca dei jeans.La droga è stata sequestrata, così come lo scooter e il telefono cellulare. Proprio sul telefonino, durante le operazioni, continuavano ad arrivare numerose chiamate da parte di acquirenti che ordinavano le dosi con una frase convenzionale: «Porta la maglietta grande, come quella che porti sempre». il ragazzo ora si trova agli arresti domiciliari.