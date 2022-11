La portaerei George Bush è arrivata nel Golfo di Napoli: «Importante opportunità per la relazione tra Italia ed America»

La portaerei statunitense George H.W. Bush, con a bordo l'equipaggio del Carrier Strike Group 10, è arrivata nel Golfo di Napoli per una sosta programmata in porto ieri, lunedì 28 novembre. «La visita rappresenta un'importante opportunità per le relazioni tra Italia e Stati Uniti d'America, con una centralità per la città di Napoli», dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. «L'esperienza del soggiorno dei marinai, in questo periodo in cui Napoli ha molto da offrire in termini culturali a quanti la visitano per la prima volta - aggiunge Manfredi - sarà certamente di grande interesse e particolarmente attrattiva per il numeroso equipaggio del Csg George H.W. Bush.

«Cogliamo quest'occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due paesi e lavorare insieme in nome dei valori condivisi di pace e sicurezza». Il contrammiraglio Dennis Velez, comandante del Csg 10 George H.W. Bush, dichiara: «Il nostro Strike Group sta operando con i nostri partner e alleati durante il dispiegamento per mantenere sicurezza e stabilità nel quadro europeo delle operazioni. A partire dai primi giorni di training come Strike Group fino ad oggi, abbiamo rafforzato la collaborazione e l'intesa con i nostri alleati della Marina Militare italiana attraverso addestramenti e operazioni congiunte. Sono entusiasta di lavorare al fianco degli italiani per consolidare la nostra partnership. Sono inoltre grato di avere l'opportunità di visitare Napoli questa settimana e so che il mio equipaggio attende con ansia di conoscere i cittadini napoletani e vivere in prima persona la storia e la cultura dell'Italia».