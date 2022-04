Porti turistici a Napoli, è emergenza posti barca: «A rischio 300 milioni di commesse»

È ricominciata la questua. In giro per porti nella speranza di assicurarsi un posto barca. Sono centinaia e centinaia gli aspiranti diportisti che rinunciano proprio all'acquisto. «Ogni dieci imbarcazioni costruite e vendute solo la metà ha la possibilità di trovare un ormeggio conferma Gennaro Amato, presidente Afina -. La questione è semplice, siamo la regione italiana leader per produzione di barche tra i 5 e 16 metri, fatturiamo l'8.5%...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati