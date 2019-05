Portici, 35enne trasportava droga sotto il sedile: arrestato

Giovedì 9 Maggio 2019, 11:39

Veniva da Napoli e stava verosimilmente facendo rientro a ercolano Antonio de Maria, 35enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.Lo hanno arrestato i carabinieri della tenenza di ercolano dopo averlo fermato mentre transitava sul corso garibaldi di portici sorprendendolo in possesso di un porta accendino metallico (contenente dosi di cocaina) e di un panetto di hashish (nascosto sotto il suo sedile).Durante la conseguente perquisizione a casa i militari hanno sequestrato altra cocaina che era nascosta in camera (per un totale di circa 2 grammi) e 350 euro ritenuti provento di attività illecita. L’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere.