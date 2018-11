Aggredisce la madre per soldi, bloccato dai militari sfonda un vetro ferendosi.

Venerdì 2 Novembre 2018, 11:59

Continue richieste di denaro, ci sarebbe questo dietro l’ennesima aggressione fra le mura domestiche che ha per vittima una madre di 78 anni. A colpirla, suo figlio di 39 anni.A scoprire quanto avveniva nell’appartamento di via Diaz, sono stati i carabinieri, che hanno poi arrestato l’uomo. Al loro arrivo i militari hanno trovato la donna ancora sconvolta e con delle contusioni.La vittima è stata soccorsa dai medici del 118, mentre suo figlio, ancora in preda ai nervi, ha iniziato a minacciare i militari. Al culmine della rabbia il 39enne ha anche sfondato il vetro di una porta, procurandosi una ferita alla mano.Al termine dell’intervento dei carabinieri, la donna ha trovato poi la forza per riferire che anche in passato erano avvenuti altri episodi analoghi e sempre per delle richieste di soldi.Denaro che evidentemente il più delle volte la vittima non è riuscita a consegnare al figlio, scatenando così quelle violente reazioni.L’uomo è stato infine processato con rito direttissimo.