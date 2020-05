Ancora un suicidio a Portici: 35enne si lancia dal balcone

Un trentacinquenne poco dopo le 21.00 si è lanciato dal balcone della sua abitazione, in viale Ascione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Portici-Ercolano e i carabinieri della compagnia. Tempestivamente in Viale Ascione anche gli operatori del 118, il pronto soccorso che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Solo pochi giorni fa un uomo aveva tentato il suicidio lanciandosi dalla canonica della chiesa del Sacro Cuore, provvidenziale l'intervento del parroco e dei vigili urbani. Ieri mattina in via Giordano sono volati giù da un balcone mobili e vari oggetti, un uomo affacciato da un piano alto di uno stabile, che con un coltello fra le mani farfugliava parole prive di senso, gettando mobili in strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA