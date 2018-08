Sola in città e bisognosa di cure, anziana soccorsa dalla polizia municipale a Portici

Sabato 25 Agosto 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 20:55

PORTICI - Sola, spaventata e bisognosa di cure. È così che una pattuglia della polizia municipale di Portici ha trovato una 80enne in preda al panico, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e del 118 per un primo soccorso. La donna, rimasta isolata in città e senza punti di riferimento, era letteralmente terrorizzata dall’eventualità di un ricovero, motivo per cui si è opposta al trasferimento presso il pronto soccorso.A quel punto, gli agenti hanno deciso di chiamare presso l’appartamento dell’anziana un assistente sociale, tentando così di calmarla ma al tempo stesso trovare una soluzione alternativa per sottoporla comunque alle cure necessarie. L’ottantenne si presentava difatti disidratata, avendo fra l’altro anche ammesso di essersi dimenticata di mangiare.Un momento di smarrimento e di malessere fisico, piuttosto frequente per le persone anziane che si trovano ad affrontare i mesi più critici della bella stagione da soli.Contattato il magistrato di turno subito dopo la richiesta di aiuto, a visitare la donna è stato il dirigente medico Asl Angelo Di Cicco che, constatate le condizioni dell'anziana, ne ha prescritto quindi un ricovero temporaneo presso la Residenza sanitaria assistenziale di Portici diretta dal prof Coppola.Giunta in sede, l’ottantenne, confortata, ha finalmente deciso di affidarsi ai medici di turno, che subito le hanno prestato le cure necessarie per rimettersi. Trascorsa la notte presso la struttura di piazzale Gradoni, l’anziana ha superato in pieno il malessere del giorno precedente.Proprio la sinergia tra il Distretto di Portici diretto da Luigi Stella Alfano, l'amministrazione comunale e la Croce rossa ha probabilmente salvato la vita all'ottantenne. Un dramma sventato che conferma l'efficacia del programma Estate sicura partito lo scorso primo agosto a Portici e dedicato proprio agli anziani in difficoltà.