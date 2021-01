Continuano i raid ai danni degli autobilisti porticesi. Prese di mira da ignoranti nella notte le macchine parcheggiate in strada. Le auto vengono distrutte e saccheggiate. Dopo le tante denuncie sui social network nella notte tra lunedì e martedì è stata presa di mira e danneggiata anche la macchina del consigliere comunale di opposizione Mauro Mazzone.

Le zone più colpite nelle ultime settimane sono state: via Aldo Moro, Via San Cristoforo e Via D'amore. Lo stesso consigliere ha più volte denunciato gli accaduti e lamentato lo scorso controllo del territorio.

