Portici, con un coltello rapina una «Smart» e uno scooter: arrestato pregiudicato

Con la minaccia di un coltello, ha rapinato prima una «Smart» e poi un ciclomotore prima di essere bloccato ed arrestato dai carabinieri a Portici. Un pregiudicato, in regime di semilibertà , Salvatore Ammendola, di 35 anni, che fruiva di un permesso per l' emergenza sanitaria del Covid fino al 31 luglio prossimo, ha minacciato con un coltello il proprietario di una «Smart» e si è messo alla guida dell' auto. Non riuscendo, però, ad utilizzarla, a causa del cambio automatico, l' ha abbandonata.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Napoli, gli operai della Whirlpoolbloccano lo svincolo... LA DROGA Spaccio di hashish a Pozzuoli, arrestato pusher di Licola LA DROGA Spaccio di droga sulla Circumvallazione esterna, arrestato pusher di... LA SICUREZZA Ponticelli, due pusher denunciati e multe per 15mila euro LA SICUREZZA Rione Sanità, controlli a tappeto e due minorenni denunciati...

Al corso Garibaldi ha strattonato due ragazzi e si è impadronito del loro ciclomotore, con il quale ha cercato di fuggire. Dopo qualche metro, però, è caduto ed è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato.