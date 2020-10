Sono radunati in piazza San Ciro cittadini e commercianti di Portici scesi in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal dpcm. Ad organizzare due giovani porticesi sostenuti e coadiuvati da alcune associazioni di categoria. L'invito lanciato ad altre associazioni del territorio a partire è stato accertato, infatti a manifestare ai piedi della basilica porticese anche alcuni rappresentanti del comitato pro Maresca di Torre del Greco. I commercianti riuniti in piazza - oltre un centinaio - stanno convivendo le loro difficoltà e le loro paure in quanto le loro attività commerciali sono sull'orlo del baratro.

