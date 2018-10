Lunedì 1 Ottobre 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 15:27

Quattro tifosi del Gela Calcio, uno dei quali in passato già sottoposto a Daspo, di età compresa tra i 27 e i 34 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per possesso di materiale esplodente, pietre, catene in ferro, bastoni. È accaduto all'esterno dello stadio San Ciro a Portici dove era in corso la partita di calcio Portici - Gela. I tifosi denunciati sono giunti nei pressi dello stadio a bordo di quattro auto all'interno delle quali, durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, hanno trovato e sequestrato bastoni in legno, spranghe di ferro, catene in acciaio, mazze da baseball, secchi contenenti grosse pietre, tubi in ferro e in plastica, cinque grossi petardi e tre fumogeni.