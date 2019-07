Mercoledì 31 Luglio 2019, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 17enne di Portici già noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale e un 19enne di Ercolano, incensurato, sono stati denunciati dai carabinieri a Ercolano nel corso di un servizio di controllo del territorio.I due percorrevano a bordo di scooter via Ripa di Quaglia quando, fermati dai carabinieri della tenenza locale, sono stati sorpresi il primo in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso e il secondo di diciannove cartucce a salve custodite nella tasca dei pantaloni. Inoltre, a casa del 19enne i carabinieri hanno trovato anche un passamontagna. Tutto il materiale è stato sequestrato.