Portici, il sindaco pubblica un fotomontaggio con Maradona: smascherato sui social

Per augurare a tutti una felice Epifania questa mattina il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo ha scovato dal cassetto dei ricordi una sua foto con Diego Armando Maradona. Lo scatto con il Pibe de Oro pubblicato su Facebook ha lasciato tutti o quasi senza parole, con gli internauti che hanno cominciato ad asserire che la foto era un fotomontaggio dello scatto originale tra un giovanissimo sindaco e un altro giocatore del Napoli degli scudetti, ovvero Andrea Carnevale.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid: tamponi gratuiti con l'unità mobiledei... IL CASO Torre del Greco, trova una serpe nella bustadi insalata: esplode... LA VIOLENZA Napoli, nuovo video choc: vigilante viene preso a calci...

Sul web alcuni hanno pubblicato di risposta la foto originale con Carnevale. Il sindaco ha subito risposto ai tanti che asserivano che la foto pubblicata fosse un falso spiegando: «Non sono un esperto di foto e tantomeno di fotomontaggi, quando fu scattata la foto eravamo in tre, l’originale come il negativo non sono riuscito più a trovarli, il fotografo che sviluppò le foto all’epoca mi ha mandato questa che ho ritagliato inquadrando me e Diego. Sinceramente non so se è un fotomontaggio, la foto fu fatta a Lodrone e dopo tantissimi anni sarà problematico trovarla unitamente al negativo. Sicuramente una parte della foto originale esiste, io l‘ho vista ed è ritagliata con le forbici senza di me. Trovo del tutto inutile questa polemica che alcuni esperti vogliono per forza fare a cui si uniscono i soliti webeti pronti ad andare contro tutti e tutto per dare sfogo alle proprie frustrazioni».

Nonostante le spiegazioni del primo cittadino sui social non si placa la polemica con altri meme che ritraggono Cuomo con personaggi famosi.

Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA