Portici, invasione dei parcheggiatori abusivi al Granatello per il concerto di Bennato: denunciato un 60enne

Non solo musica al concerto di ieri sera del «Mozart in the Box» 2019, che nell'occasione ha visto esibirsi presso il suggestivo scenario della Reggia di Portici Edoardo Bennato e la sua band. L'evento ha attirato un migliaio di spettatori da tutto il circondario, in quello che - in via secondaria - doveva fungere anche un banco di prova per valutare la situazione parcheggi del Granatello, in occasione del primo giorno di chiusura della Ztl istituita in estate. Il concerto ha rappresentato tuttavia una ghiotta occasione per gli abusivi di zona, i quali puntualmente sono accorsi in massa, sfruttando l'atavica formula dell'offerta «a piacere» per estorcere denaro agli automobilisti.Una circostanza che non è comunque sfuggita all'occhio vigile forze dell'ordine. Nella zona portuale, in serata, si sono recate infatti due pattuglie dei vigili urbani e una della polizia: notando i lampeggianti delle sirene, molti dei parcheggiatori si sono dati alla fuga. Peggio è andata a un 60enne di Ercolano, bloccato e identificato degli agenti. Addosso all'uomo, volto già noto agli investigatori, sono stati trovati e sequestrati circa 50 euro in monete e banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. Il soggetto è stato successivamente denunciato all'autorità giudiziaria. A seguito dell'accaduto, l'amministrazione Cuomo ha fatto di sapere che è attualmente al vaglio una rimodulazione della Ztl ad hoc per questi ultimi scampoli di bella stagione. Un affare, a conti fatti, anche per gli utenti del parcheggio, con tariffe di un euro per mattina e pomeriggio a fronte dell'assai più sostanzioso pagamento da «riconoscere» agli abusivi.