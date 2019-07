Torna la gang degli pneumatici nel Napoletano: raid nella notte, ripulita la Smart

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 15:13

Un ennesimo furto di penumatici ma stavolta ad interessare è il territorio di Portici, dove il proprietario di una smart si è ritrovato senza le quattro ruote.La dinamica è sempre la solita: i ladri sono intervenuti nella notte lasciando l’auto della vittima senza i pneumatici e con un grande danno economico . Il luogo del furto e’ stato nel centro, all’altezza dei semafori tra Corso Garibaldi e Via Diaz. Questa volta però non sembra esser andato tutto luscio, poiché i malvimenti non si sarebbero accorti delle telecamere in funzione accanto al semaforo. Un dettaglio che potrebbe aiutare a riconoscere i criminali che ignari di ciò sono scappati via.Non manca l'indignazione via social da parte delle persone, che stanche di questi episodi, sono pronte a denunciare l'accaduto chiedendo alle forze dell’ordine di visionare i nastri delle videocamere presenti sul luogo. Una problematica che non colpisce solo la città di Portici ma anche comuni limitrofi , dove i furti di pneumatici sono all’ordine del giorno. Basta citare il territorio di San Giorgio a Cremano che per diverso tempo si è visto protagonista di tali furti, dove i ladri colpivano sia le auto parcheggiata in strada e sia le auto parcheggiati in parchi privati. Ciò nonostante le ultime indagini hanno aiutato ad identificare ed arrestare i rapinatori, anche se il problema non è stato ancora risolto.