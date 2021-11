Portici, incendiati i pacchi per i poveri davanti alla sede di Libera

Alcuni cartoni del Banco Alimentare contenenti beni di prima necessità da donare alle famiglie indigenti sono stati dati alle fiamme, questa sera, poco prima delle 19.00 all'esterno della sede del Collegamento campano contro le camorre e presidio Libera in via Diaz a Portici.

Ad informare i volontari, è stato un cittadino che passeggiava sul quel tratto di strada. Il tempestivo intervento di un gruppo di volontari ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente: il fuoco è stato domato con getti d'acqua. Sull'episodio è stata presentata denuncia ai Carabinieri della locale Stazione.

«Hanno incendiato i cartoni del Banco Alimentare, dopo averli sistemati, come sempre, fuori la sede di Libera Portici e del Collegamento contro le camorre. Ancora una volta un atto vandalico e provocatorio» dice Leandro Limoccia, componente del Coordinamento Provinciale Libera Napoli e presidente del Collegamento contro le camorre. «Questi episodi stanno accadendo troppo spesso. Chiunque sia continueremo, serenamente, a fare la nostra parte per la comunità libera dalle mafie, per la rigenerazione della politica e non ci faremo intimidire».