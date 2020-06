Lite e coltellate in salumeria, paura nel centro di Portici

Portici. Paura nel tardo pomeriggio per una lite in salumeria finita nel sangue nel cuore della città della Reggia. Un uomo in Via libertà, come hanno raccontato alcuni testimoni presenti sul posto, giunto in sella ad uno scooter è entrato nella salumeria dove ha aggredito a colpi di casco un dipendente. L'uomo ha impugnava un coltello, nel tentativo di fermarlo l'aggressore è rimasto ferito ad una mano. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti di polizia della vicina via Salute, che hanno subito hanno portato la situazione all'ordine e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire quanto accaduto . © RIPRODUZIONE RISERVATA