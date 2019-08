Venerdì 23 Agosto 2019, 22:01

Picchia un ragazzo per rubargli una collanina d'oro in via Poli, rintracciato e arrestato un napoletano 61enne. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora, è stato arrestato nell'ambito di un'attività congiunta di polizia di Stato e Municipale a seguito della denuncia della vittima. I caschi bianchi hanno intercettato il presunto colpevole nella seconda traversa del viale Camaggio, a bordo di uno scooter con targa modificata. Recuperato il monile, il 61enne si trova ora a Poggioreale.