Covid a Portici: due positivi al Flacco, liceo chiuso per sanificazione

Il coronavirus varca il cancelli delle scuole di Portici. Due casi di positivi al Covid-19 sono stati registrati nella mattinata al liceo classico di Portici Quinto Orazio Flacco. La scuola di via Scalea resterà chiusa nella giornata di domani una comunicazione ufficiale riportata sul sito dell'istituto spiega che per consentire una sanificazione straordinaria dei locali di tutto l’Istituto saranno chiusi. In queste ore altri casi potrebbero essere accettati. Intanto dopo la scoperta del focolaio covid nella casa di riposo Pio dodicesimo cresce la paura tra i cittadini porticesi.

