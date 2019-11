Gli agenti del Commissariato di Portici hanno arrestato, in via delle Repubbliche Marinare a Napoli, Gennaro Todisco, 64enne napoletano latitante da 7 anni. L’uomo era detenuto per diverse rapine e, ammesso al regime della semilibertà nell’ottobre del 2012, non aveva rientro al carcere di Secondigliano rendendosi irreperibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA