Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno controllato in corso Garibaldi a Portici due uomini a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 22 confezioni di profumi contraffatti di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Due napoletani, di 34 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.