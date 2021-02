Cinquanta secondi di follia. Una raffica di pugni al volto, i calci nello stomaco rifilati all'uomo finito a terra. E ancora le grida, gli insulti, le minacce. Sono le terribile immagini dell'ennesima rissa. L'ennesimo scontro feroce, in strada e in spregio delle norme anti contagio, ripreso dai telefonini e catapultato nella rete. Siamo a Portici, nei pressi di piazza Poli, uno degli epicentri della movida vesuviana. Un luogo di ritrovo per i tanti giovani della zona, nonostante le restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia. Sono le 23 e 30 di sabato sera. Il coprifuoco è scattato da un po ma in strada c'è un folto gruppetto di persone. Il filmato mostra lo scontro tra due soggetti. Ad avere la peggio è un uomo calvo che viene investito da una raffica di pugni al volto. Finisce a terra, davanti a una fioriera. Qui viene colpito da una serie di calci sferrati anche da un terzo soggetto. La rissa si placa poco dopo, tra insulti e minacce. A riprendere la scena è una signora affacciata al balcone. Il video, in poche ore, finisce su Facebook. Diventando così virale e suscitando l'indignazione.



Un filmato finito anche nelle mani dei carabinieri che hanno aperto un'indagine sulla vicenda. Nessuno, infatti, ha sporto denuncia o allertato le forze dell'ordine mentre era in corso lo scontro. Al vaglio delle dei militari dell'Arma ci sono però anche i filmati ripresi da altre telecamere della zona, comprese quelle della videosorveglianza comunale. Da chiarire ci sono i motivi di quella lite e cosa è avvenuto qualche istante prima della feroce aggressione. Da tempo, si susseguono denunce e segnalazioni sull'escalation di violenza registrata in provincia. Era già successo alla vigilia di Natale, nella vicina Ercolano, quando in piena zona rossa, qualcuno decise di scatenare una mega rissa. Bilancio: 7 denunciati. È successo, qualche giorno fa, anche a Torre del Greco, con un'aggressione ai danni di una ragazza trans. Anche in quel caso schiaffi e pugni con tanto di riprese video. «Abbiamo ricevuto il video della rissa l'altra sera e l'abbiamo girato alle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti - dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo del Sole che Ride a Portici Franco Santomartino - Su tutto il territorio di Napoli e provincia c'è una ondata di violenza, di micro e macro criminalità e vandalismo come non si vedeva da tempo»..



