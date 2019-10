​Portici-San Giorgio a Cremano: controlli a largo raggio dei carabinieri, denunce e sicurezza in strada

Domenica 13 Ottobre 2019, 13:42

Nella serata di ieri, fino alle notte, i militari della compagnia carabinieri di Torre del Greco hanno effettuato un servizio a “largo raggio” nei comuni di Portici e San Giorgio a cremano per prevenire e reprimere l’illegalità diffusa, i reati comuni ma molto percepiti dalla popolazione.Nel corso dell’attività, che ha permesso di identificare 89 persone e controllare 45 auto e dueruote, sono stati denunciati 7 soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine: 4 per guida in stato di ebbrezza, uno per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico e 2 per guida senza patente.Inoltre sono stati segnalati alla prefettura di napoli quali 12 giovani assuntori di droga.Elevate 17 contravvenzioni al codice della strada con sottoposizione a fermo o sequestro amministrativo di 4 mezzi. ritirate 7 carte di circolazione e 2 patenti.