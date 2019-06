Sciame di api nel megastore Euronics a Portici, il web si mobilita: «Non fate loro del male»

Domenica 30 Giugno 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 22:34

Sciame di api in corso Garibaldi a Portici all’esterno del megastore Euronics. Alcuni cittadini hanno segnalato sul web la presenza di un gran numero di api al centro della città, ma a differenza di quanto si possa pensare, anziché chiedere l’intervento immediato per ripulire e disinfestare la zona, i cittadini sono intervenuti per chiedere di rispettare le api in attesa di una ditta che si occuperà del prelevamento senza recare nessun danno.«Sono api, non vespe. È stata chiamata una ditta specializzata per il loro prelievo. Non fate loro del male», così recita il cartello posizionato per impedire ai passanti sia di spaventarsi che procurare danni agli insetti.Un gesto che in questo tempo ha un significato importante poiché i cambiamenti climatici mettono a dura prova la sopravvivenza di questa specie essenziale per il nostro ecosistema e le nostre risorse.Tantissimi i commenti a sostegno delle api, spesso viste come un pericolo e non come risorsa e specie da proteggere, dopo che la foto ha fatto il giro del web.«Il giorno che le api spariranno sarà la fine per la sopravvivenza di tutto il mondo, per questo bisogna averne molta cura», scrive un utente. A fargli eco tantissimi altri internauti che sottolineano la necessità di rispettarle e tutelarle.