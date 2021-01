Portici: si introduce in una ferramenta per rubare, arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Libertà per la segnalazione di un furto in una ferramenta.



I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno notato un giovane che, alla loro vista, è uscito frettolosamente dall’attività commerciale dirigendosi in un parco e nascondendosi dietro una siepe; l'uomo è stato bloccato ed è stato accertato che, poco prima, aveva divelto le serrature della serranda introducendosi nel locale.



Vincenzo Troia, 25enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

