Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri contro un cancello del parco condominiale 'Astinò in via Dalbono a Portici. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato della Polizia di Stato Portici - Ercolano che hanno trovato sul selciato nove bossoli calibro 9 x 21. A fare fuoco, sarebbero state probabilmente due persone a bordo di moto di grossa cilindrata con caschi integrali. Indagini in corso.

Venerdì 10 Agosto 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2018 11:15

