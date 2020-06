Una lite per un posto auto degenera in rissa e solo l'intervento dei Carabinieri evita conseguenze più serie. L'episodio è accaduto a Portici ( Napoli) dove i militari della stazione locale sono intervenuti al primo cortile Moretti a sedare un violento litigio che ha visto contrapposti da un lato padre e figlio, dall'altro un fratello e una sorella. I due nuclei familiari sono vicini di casa, e residenti in due appartamenti diversi di un unico edificio.

Da quanto si apprende, i quattro hanno litigato per un posto auto ma in breve dalle parole son passati ai fatti: ne è nata una zuffa dove sembra siano state utilizzate spranghe in ferro, una delle quali successivamente sequestrata. Sul posto, su richiesta di intervento al 112, sono giunti i Carabinieri della Stazione locale che hanno sedato gli animi e arrestato i quattro. Ora sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

