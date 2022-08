Portici, tenta il sucidio al porto del Granatello: 50enne tratto in salvo

Attimi di tensione del porto del Granatello, dove ieri nel tardo pomeriggio, un uomo ha il suicidio gettandosi nelle acque del litorale cittadino.

Il cinquantenne in evidente stato confusionale ha attentato di togliersi la vita lanciandosi nello specchio acqueo portuale sottostante la Villa d’Elboeuf. L’uomo è stato salvato grazie al tempestivo intervento del Capo del II Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera.

Tratto in salvo, militari hanno tranquillizzato l’uomo che è stato condotto nei locali del Nucleo Sub, per essere poi affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118. A supportare la guardia costiera sul posto anche gli uomini della stazione dei carabinieri di Portici