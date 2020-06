Portici: strappato il manifesto antirazzista, spuntano gli striscioni «Morte all'America»

Portici – C’è la firma di fantomatici “fasci porticesi” sull’ultimo atto vandalico avvenuto all’esterno della sede del Partito democratico, in via Libertà. E la cosa più grave è il retroscena, considerando che è stato strappato un manifesto contro il razzismo, collocato li nei giorni scorsi a seguito della morte di George Floyd. Al suo posto sono spuntati degli inquietanti striscioni con su scritto “nera o bianca morte all’America”.

Un gesto brutto che comunica un messaggio ancor peggiore, motivo per cui la reazione del segretario del Pd è stata immediata. “È assurdo e vergognoso che venga boicottato e distrutto un messaggio contro il razzismo – commenta Riccardo Zaccaro, segretario cittadino del Partito democratico - valore universale e trasversale che dovrebbe unire la società invece di dividerla. Queste distanze contribuiscono ad un clima di tensione che la nostra Portici non merita, città che si è sempre distinta con la cultura dell’accoglienza. Occorre un intervento forte ed immediato per limitare gli estremismi, nemici di una comunità culturalmente avanzata come quella porticese”.

Zaccaro chiede, quindi, un intervento forte ed immediato per limitare gli estremismi. Intanto, un'inequivocabile risposta a quell’atto arriverà nelle prossime ore, quando – come fa sapere il sindaco Enzo Cuomo – sarà collocato sulla facciata del comune al corso Garibaldi un manifesto contro il razzismo. Una presa di posizione che testimonia quanto la città di Portici sia nettamente contro determinati atteggiamenti. Intanto anche la polizia è stata messa al corrente di ciò che è successo fuori la sede del Pd. © RIPRODUZIONE RISERVATA